Осенний митап IT-Sреда от компании Luxoft пройдет в Томске 15 ноября

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2017 // Фото: Career.luxoft.com/lp/it-sreda-3/

Томских айтишников приглашают на IT-Sреду от компании Lusoft, которая пройдет 15 ноября в конгресс-центре «Рубин» (пр. Академический, д. 16).

Это мероприятие для С\С++ разработчиков, которые не боятся работать в Real Time c Bare-Metal. Участников ждут доклады о самых актуальных разработках с использованием Computer Vision и особенностях Embedded систем в индустрии Automotive.

Вы сможете:

Узнать о последних мировых трендах в создании ПО для Automotive индустрии;

Узнать о применении Computer Vision в современных системах ADAS;

Узнать об особенностях разработки safety-critical embedded systems;

Пообщаться с ведущими специалистами и узнать о возможностях развития в Luxoft;

Принять участие в розыгрыше полезных призов;

И многое другое!

ПРОГРАММА:

18.00 – 18.30

Регистрация участников

18.30 – 19.00

Илья Атлас, Luxoft Automotive: technology transformation

Сфера автомобилестроения сейчас проходит через фундаментальную технологическую трансформацию. Эти изменения в практике Luxoft можно разделить на три направления: Digital Cockpit, Under the Hood и Extended Vehicle. Доклад посвящен обзору тенденций и самых последних мировых разработок в этой области.

19.00 – 20.00

Александр Галов, Computer vision in automotive applications: traffic signs detection example.

Современные автомобили предполагают использование систем ADAS, анализирующих дорожную ситуацию и помогающих водителю в сложной дорожной обстановке. Одним из возможных источников информации является видеокамера, которую можно использовать для распознавания объектов на дороге. В презентации рассказывается о задаче детектирования дорожных знаков на видеоизображении. В качестве инструментов для решения задачи используются библиотеки skimage и openCV.

20.00 – 20.30

Кофе-брейк

20.30 – 21.30

Андрей Бочковский, Embedded Software in Cars

Программное обеспечение является доминирующим конструктивным элементом современных автомобилей. Как результат, все большее число разработчиков встроенного ПО могут реализовать себя в этой области индустрии. Ключом к успеху может стать как практическое, так и теоретическое знакомство с основными стандартами и подходами к разработке ПО для встраиваемых автомобильных систем.

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