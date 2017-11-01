Осенний митап IT-Sреда от компании Luxoft пройдет в Томске 15 ноября
Томских айтишников приглашают на IT-Sреду от компании Lusoft, которая пройдет 15 ноября в конгресс-центре «Рубин» (пр. Академический, д. 16).
Это мероприятие для С\С++ разработчиков, которые не боятся работать в Real Time c Bare-Metal. Участников ждут доклады о самых актуальных разработках с использованием Computer Vision и особенностях Embedded систем в индустрии Automotive.
Вы сможете:
- Узнать о последних мировых трендах в создании ПО для Automotive индустрии;
- Узнать о применении Computer Vision в современных системах ADAS;
- Узнать об особенностях разработки safety-critical embedded systems;
- Пообщаться с ведущими специалистами и узнать о возможностях развития в Luxoft;
- Принять участие в розыгрыше полезных призов;
- И многое другое!
ПРОГРАММА:
18.00 – 18.30
Регистрация участников
18.30 – 19.00
Илья Атлас, Luxoft Automotive: technology transformation
Сфера автомобилестроения сейчас проходит через фундаментальную технологическую трансформацию. Эти изменения в практике Luxoft можно разделить на три направления: Digital Cockpit, Under the Hood и Extended Vehicle. Доклад посвящен обзору тенденций и самых последних мировых разработок в этой области.
19.00 – 20.00
Александр Галов, Computer vision in automotive applications: traffic signs detection example.
Современные автомобили предполагают использование систем ADAS, анализирующих дорожную ситуацию и помогающих водителю в сложной дорожной обстановке. Одним из возможных источников информации является видеокамера, которую можно использовать для распознавания объектов на дороге. В презентации рассказывается о задаче детектирования дорожных знаков на видеоизображении. В качестве инструментов для решения задачи используются библиотеки skimage и openCV.
20.00 – 20.30
Кофе-брейк
20.30 – 21.30
Андрей Бочковский, Embedded Software in Cars
Программное обеспечение является доминирующим конструктивным элементом современных автомобилей. Как результат, все большее число разработчиков встроенного ПО могут реализовать себя в этой области индустрии. Ключом к успеху может стать как практическое, так и теоретическое знакомство с основными стандартами и подходами к разработке ПО для встраиваемых автомобильных систем.