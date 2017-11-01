Ледяные горки в Томске обустроят по нацстандарту

1 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Ледяные горки в Томске будут обустроены по нацстандарту, обеспечивающему безопасность устройств для развлечений и зимних горок. Соответствующий документ вступил в силу с марта 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии.

«Национальный стандарт регламентировал принципы, которых мы придерживались и ранее - они продиктованы здравым смыслом. Но напомнить о безопасности никогда не бывает лишним, это касается и взрослых и детей», - подчеркнул мэр Иван Кляйн.

В нормативном акте обозначены требования безопасности при эксплуатации развлекательных объектов, в том числе, деревянных и ледяных горок. Требования касаются не только катающихся, но и зрителей.

«Катание с горок зимой – одна из наших национальных традиций. Это развлечение в последнее время очень популярно среди детей и взрослых. Одна из наших главных задач сегодня – обеспечить безопасный и комфортный отдых горожан в новогодние и рождественские дни, этого же от нас требует и мэр Томска Иван Кляйн. Мы предлагаем горожанам в преддверии строительства ледяных горок познакомиться с требованиями стандарта безопасности, чтобы уберечь себя и окружающих от травм», - отметил заместитель мэра по безопасности Евгений Суриков.

Он также добавил, что в преддверии зимних каникул рабочая группа из числа сотрудников мэрии и районных администраций проинспектирует состояние возведенных ледяных сооружений.

Так, в числе основных требований при обустройстве горок следующие пункты: скат с горки на всем протяжении не должен иметь виражей, должно быть соблюдено безопасное расстояние между катающимися и зрителями, горка должна быть зафиксирована или закреплена в грунте, располагаться вдали от линий электропередач, объектов с выступами, деревьев, скамеек, бордюров, заборов и др. В это же время к горке должен быть обеспечен проезд машин экстренных служб.

Ознакомиться с регламентом обустройства горок можно здесь.

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