Томские ученые разработали нейролептик на основе копеечника

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Ученые НИИ фармакологии в Томске разработали препарат для лечения психотических расстройств на основе растения рода копеечник — более безопасный по сравнению с применяемыми ныне синтетическими нейролептиками, сообщает региональный инновационный портал.

«Действующее вещество выделено из растения рода копеечник, произрастающего в Сибири. Как и известные нейролептики, наш препарат воздействует на рецепторы к дофамину, но, в отличие от них, не вызывает угнетения нервной системы, которое приводит к апатии, снижению умственной активности и сонливости у пациентов», — сообщила научный сотрудник лаборатории НИИ фармакологии Юлия Федорова.

Над препаратом исследователи работают с 2008 года. В этом году ученые получили грант от Фонда содействия инновациям и сейчас готовят проект к защите в Сколково. В случае успеха поддержка Сколково позволит начать клинические испытания.

«Наш препарат поможет в лечении шизофрении и других психотических состояний. Клинические испытания покажут, насколько эффективен новый препарат по сравнению с имеющимися средствами, но мы нацелены на то, что он сможет стать средством основной терапии», — добавила Юлия Федорова.

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