Иномарка сбила 87-летнюю женщину, переходившую дорогу вне перехода в Томске
1 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 31 октября, в Томске на ул.Иркутский тракт, 44 под колеса иномарки попала 87-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 18.00. 37-летний водитель Toyota Corolla Fielderс сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в 11 метрах от регулируемого пешеходного перехода.
С травмами женщина-пешеход доставлена в больницу.
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