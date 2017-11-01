В Томске достроили трассу на «Тропе здоровья»

Сегодня в особо охраняемой природной зоне «Буревестник» закончено строительство трассы для велосипедистов, лыжников и тех, кто увлекается скандинавской ходьбой и другими видами спорта, сообщает пресс-служба мэрии.

В благоустроительный сезон подрядчик мэрии - ООО «КузбассИнвестСтрой», выполнил в щебеночном исполнении 6,2 км трассы, дополнив уже существующую трехметровую тропу. После заключения муниципального контракта здесь будет смонтировано комфортное освещение. Позже здесь же появится и звуковое сопровождение.

«Сегодня все большую популярность среди горожан завоевывают такие виды спорта, как бег, скандинавская ходьба или лыжные гонки. Они не требуют больших вложений, но дарят хорошее самочувствие и отличное настроение. Обустроенная трасса позволит еще большему количеству горожан разных возрастов, в любое время года заниматься спортом. Теперь у томичей есть многое, чтобы ставить новые рекорды», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

В ближайшее время сотрудники городского управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта установят вдоль трассы информационные щиты, запрещающие проезд. Мэрия Томска напоминает горожанам о том, что «Тропа здоровья» не предназначена для автомобильного движения.

В пресс-службе также отмечают, что в следующем благоустроительном сезоне по поручению мэра Томска на «Тропе здоровья» установят информационные стенды. Планируется также установка урн и скамеек.

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