Томские сети уличили в нарушении закона о торговле

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники управления федеральной антимонопольной службы Томской области выявили нарушения закона о торговле, которые допустили торговые сети Томска и Северска.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в октябре антимонопольщики рассмотрели три дела в отношении сетей, которые установили разные условия для разных поставщиков. В списке нарушителей оказались ООО «Спар-Томск» (магазины «Абрикос»), ООО «Глобал-Маркет» (гипермаркеты ФУДcity), ООО «Инвест Ресторация» (универсамы «Абрикос»). В сообщении отмечается, что по закону торговым сетям запрещено создавать дискриминационные условия.

В ходе проверки сотрудники УФАС установили, что со всеми поставщиками продовольственных товаров, зарегистрированными на территории Томской области, за исключением ООО «Терминал-Групп», заключены договоры поставки продовольственных товаров по типовой форме. В договорах, заключенных ООО «Спар-Томск», ООО «Глобал-Маркет», ООО «Инвест Ресторация» с ООО «Терминал-Групп», отсутствует ряд штрафных санкций, дополнительных расходов по определенным условиям договора, а также ряд конкретно установленных сроков, логистических требований, связанных с поставкой продовольственных товаров, что может давать преимущества ООО «Терминал-Групп» по сравнению с другими поставщиками.

«Таким образом, ООО «Терминал-Групп» и другие поставщики продовольственных товаров поставлены в неравное положение при поставке продовольственных товаров торговым сетям. В целях обеспечения конкуренции Комиссия Томского УФАС России выдала ООО «Спар-Томск», ООО «Глобал-Маркет», ООО «Инвест Ресторация» предписания об устранении выявленных нарушений закона о торговле», — говорится в сообщении.

В соответствии с пунктом 8 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» под дискриминационными условиями понимаются условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 Закона о регулировании торговой деятельности хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, запрещено создавать дискриминационные условия.

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