Владелец томской «КДВ Групп» стал долларовым миллиардером

1 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Денис Штенгелов, владелец «КДВ Групп», одной из крупнейших в РФ непубличных компаний пищевой отрасли, стал долларовым миллиардером по версии Bloomberg.

По оценке Euromonitor International, «КДВ групп» — входит в топ-3 российских продавцов снэков. Выручка компании в 2016 году — 95 млрд рублей. По данным агентства «Интерфакс-Сибирь», в прошлом году компания увеличила выручку на 18%, снизив при этом чистую прибыль на 22%. Почти все крупнейшие производственные активы «КДВ Групп» в 2016 году, как и в 2015 году, увеличили выручку. Исключение составили компании «КДВ Новосибирск», «КДВ Кемерово», Абаканская кондитерская фабрика.

«КДВ Групп» была основана в 1997 году. В 2008–2010 годах холдинг, который до этого специализировался на производстве кондитерских изделий, приобрел производителей снеков ЗАО «Бриджтаун Фудс» (торговые марки «Три корочки», «Делмор»), «Золотой терем» («Баренцев») и ОАО «Сибирский берег интернешнл» («Кириешки», BEERka, «Чипсоны», «Бомбастер»). Холдинг также владеет сетью супермаркетов ряде регионов Сибири и Подмосковье.

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