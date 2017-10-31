«Ростелеком» подключит к интернету 48 сельских больниц Томской области

31 октября 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В рамках подписанного в октябре между Минкомсвязи и «Ростелекомом» госконтракта оператор до конца 2017 года подключит к оптическому интернету 48 медицинских учреждений региона.

Доступ в интернет будет обеспечен по волоконно-оптическим линиям связи, скорость передачи данных для каждого подключения составит не менее 10 Мбит/с. Созданная инфраструктура позволит медикам применять новейшие технологии для повышения качества оказания медицинской помощи.

В проект включены больницы пятнадцати районов области, а также городов Стрежевой и Кедровый. Для реализации проекта «Ростелеком» построит более 24 километров волоконно-оптических сетей связи (от станции до медучреждения).

На сегодняшний день построено около 9 км оптики (37,5% от общего объема).

Всего в Сибири «Ростелеком» обеспечит интернетом 349 медицинских учреждений. По предварительным данным, для исполнения поручения Президента РФ, до конца 2018 года в России к интернету будет подключено 13 890 медицинских организаций.

Ранее, 29 сентября 2017 года, вышло Распоряжение Правительства РФ (№ 2094-р) о назначении ПАО «Ростелеком» в 2017 году единственным поставщиком такой услуги.

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