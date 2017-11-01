Томичи собирают подписи против передачи корпуса бывшего ТВМИ церкви

1 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Томичи обращаются к Думе и администрации Томска с просьбой не передавать здание бывшего Томского военно-медицинского института на ул.Никитина, 8 в пользование томской епархии. Соответствующая петиция размещена на сайте Change.org.

«Администрация Томска собирается передать томской епархии РПЦ корпус бывшего Томского военно-медицинского института. В то время, как у города проблемы с нехваткой общественно значимых учреждений, власти безвозмездно передают пустующее здание РПЦ», — говорится в сообщении.

В свою очередь авторы петиции предлагают создать на базе здание культурный центр. По их мнению, это принесет Томску больше пользы, чем очередное религиозное сооружение, «которых в городе и так хватает». Отмечается также, что в помещении есть необходимые для центра просторные кабинеты и сцена.

В свою очередь подписывающие петицию горожане отмечают, что в Томске не достаточно клубов по интересам, тогда как «церкви находятся на каждой второй улице», «в городе достаточно религиозных заведений <...> хватит уже».

На момент создания материала свои петицию поддержали 384человека.

Напомним, также на территории бывшего ТВМИ на ул.Никитина ведется строительство школы для одаренных детей.

В октябре сми сообщали со ссылкой на городские власти, что бывшее здание училища в течение месяца будет передано томской епархии русской православной церкви. Томское училище связи было создано в августе 1965 года на базе действовавшего в Томске ракетного училища (ранее Томское артиллерийское училище). Готовили в нём не только связистов, но и офицеров для ракетных войск. Закрыто училище было 31 марта 1999 года в результате общего сокращения военных учебных заведений в стране.

Последним поводом для закрытия стала трагедия, произошедшая в 5:50 утра 17 июля 1997 года, когда в результате обрушения перекрытий одного из зданий погибло 12 курсантов, 54 получили ранения. В результате проведённого расследования выяснилось, что обрушение произошло из-за строительного брака, допущенного при строительстве здания в 1952—1953 годах. Впоследствии аварийное здание было демонтировано. На месте трагедии сейчас установлен памятник погибшим курсантам (ул. Никитина). Позже территорию училища связи передали ТВМИ.

В феврале 2016 года в одном из корпусов Томского военно-медицинского института на ул.Никитина произошел пожар, в результате которого сгорела и обрушилась крыша здания, частично обрушились межэтажные перекрытия, выгорели стены внутри помещения.

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