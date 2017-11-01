Северские полицейские задержали воров, укравших из гаражей два «Москвича» и «Газель»

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

В Северске полицейские задержали подозреваемых в более чем 20 кражах из гаражных боксов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, ранее судимые мужчины интересовались изделиями из черного и цветного металлов. Также при помощи спецтехники подозреваемые украли два автомобиля марки «Москвич» и одну «Газель», которые также сдали в пункт приема металлолома. Общий ущерб устанавливается.

По данному факту возбуждено более 20 уголовных дел по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

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