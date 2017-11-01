Полтора десятка человек, наевшихся зараженной медвежатины в Томской области, остаются в больницах

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Медики за прошедшие сутки выписали троих заразившихся трихинеллезом, поев медвежатины в поселке Катайга Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» в со ссылкой на пресс-секретаря областного департамента здравоохранения Ольгу Шишко.

«Выписаны трое, которые проходили лечение в клиниках Сибирского государственного медуниверситета (СибГМУ). Продолжают лечение 15 человек — 14 в Верхнекетской районной больнице, один — в СибГМУ. Их состояние — стабильное», — сказала Ольга Шишко.

Как сообщалось, жители поселка Катайга Томской области начали жаловаться на самочувствие после употребления солено-копченого мяса и котлет из медвежатины. У пострадавших диагностировали трихинеллез. В томском управлении Роспотребнадзора установили, что всего зараженное мясо употребляли 58 человек, заболевание зарегистрировано у 26 человек, госпитализация изначально потребовалась 20 пострадавшим.

По данному факту следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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