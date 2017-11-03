Водитель иномарки насмерть сбил четырех коней в Томской области

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 31 октября, на трассе Томск — Каргала — Колпашево произошло ДТП в результате которого погибли четыре коня, один человек пострадал, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.55 на 170 километре трассы. По предварительным данным, 27-летний мужчина-водитель Mazda 6, сбил четырех коней, находящихся на дороге. После наезда одно из животных отлетело на Honda Accord, движущийся за Mazda 6.

В сообщении отмечается, что животные были без сопровождения пастуха. В результате ДТП водитель Mazda с травмами доставлен в больницу, транспортным средствам причинен материальный ущерб, животные погибли.

Фото: 70.мвд.рф

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