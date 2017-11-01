Роженица умерла томском роддоме №1, возбуждено уголовное дело

1 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти роженицы в роддоме №1, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Женщину госпитализировали вчера утром, 31 октября. Здесь ей сделали кесарево сечение с извлечением живого ребенка. В связи с неоднократной остановкой кровообращения женщину пытались реанимировать, однако спасти её не удалось. Роженица умерла в шестом часу вечера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Изъята медицинская документация, назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.

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