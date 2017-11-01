Завтра томичей ждет небольшой дождь

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Завтра, 2 ноября, в Томске ожидается дождь и переменная облачность, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В городе прогнозируют ветер южный 2-7 м/с, местами усиление до 12 м/с. Температура ночью 0…-2 °С, днем +5…+7 °С. Ночью на дорогах местами гололедица.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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