Томские власти предлагают упростить процесс закупки дикоросов у населения, а также его экспорта

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Власти Томской области предлагают упростить процедуру экспорта дикорастущего сырья, а также процесс его закупки у населения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Андрея Кнорра.

«Пятилетняя работа по организации в сфере переработки дикоросов привела нас не то чтобы в тупик, но к пониманию, что чтобы увеличить объемы производства и сделать процесс более понятным для участников этого процесса — от сбора до маркетинговых услуг, необходимо решать его (процесс — прим.ред.) на федеральном уровне», — сказал он.

По его словам, речь идет о вводе патентов на переработку дикоросов.

«Все должно быть направлено на глубокую переработку с точки зрения добавленной стоимости, которая должна оставаться в регионе и в России», — пояснил Андрей Кнорр.

Руководитель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Николай Николаев сообщил журналистам, что комитет намерен в ближайшее время выступить с соответствующими законодательными инициативами.

«Стоит вопрос легализации и упрощения на законодательном уровне самого процесса закупки дикоросов у населения. Много правовых пробелов, которые не позволяют эффективно работать переработчикам, ограничивают участие населения в этом процессе», — сказал Николай Николаев.

Он также отметил, что Госдума обсудит вопрос классификации и правового статуса дикоросов для упрощения экспорта этих продуктов.

По данным областной администрации, по итогам 2016 года промысловые объемы заготовки и добычи растительных, животных и водных биологических ресурсов в регионе достигли почти 12 тыс. тонн, за сданную продукцию население получило свыше 1,6 млрд рублей дополнительных доходов.

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