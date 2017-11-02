Томичам предлагают помочь животным из приютов

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Добровольцы волонтерской организации Томского политеха «Стиль жизни» проводят благотворительную акцию «Друзей в беде не бросают». В помощь приютам для бездомных животных томичи собирают корма, средства для уборки, миски, игрушки, лекарства для обработки от паразитов, шприцы и так далее, сообщает пресс-служба мэрии.

Присоединиться к акции могут все желающие. Волонтеры помогут пункту передержки для бездомных кошек «Колыбель Дианы» и приюту для собак Dog house. Кубы для сбора корма и необходимых для приютов вещей установлены в общежитиях вуза по ул. Усова, 13 а (общежитие № 7) и ул. Вершинина, 48 (общежитие № 48).

Принести на точки сбора в Томский политех можно средства для уборки, сухой и влажный корм, миски, лотки, пеленки и многое другое. Полный список необходимых вещей можно посмотреть здесь. Кроме того, приюту для собак Dog house требуется помощь молодых людей для того, чтобы подготовить будки для животных на зиму.

Узнать, как можно помочь бездомным животным, можно в группе волонтерской организации ТПУ «Стиль жизни».

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