В Томске прошел хакатон по открытым данным

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

В Томске состоялся второй хакатон «Открытые данные Томской области», участники которого в течение 24 часов разрабатывали мобильные, веб-приложения и их прототипы на основе открытых государственных данных, которые будут полезны жителям региона.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, для участия в хакатоне на площадке Инженерного центра особой экономической зоны «Томск» собралось более 30 участников, среди которых были студенты из ТГУ, ТПУ, СибГМУ, учащиеся Томского техникума информационных технологий, а также профессиональные разработчики. Всего в конкурсе приняли участие восемь команд.

Команды за сутки разработали семь сервисов, среди которых агрегаторы культурных событий, навигатор по медучреждениям, сервис обратной связи для людей с ограниченными возможностями, сервис аналитики внешнеэкономической деятельности для предпринимателей, ищущих новые рынки и направления деятельности, а также бот для помощи людям в экстренных ситуациях.

«Проведение таких конкурсов — важнейшая часть работы с открытыми данными, именно благодаря разработчикам опубликованные массивы информации преобразуются в полезные и востребованные сервисы для граждан и организаций, которые являются прямыми потребителями и целевой аудиторией проекта «Открытые данные Томской области», — подчеркнул начальник департамента развития информационного общества Андрей Максименко.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в администрации Томской области. Cсылки на все разработанные сервисы будут опубликованы на сайте департамента развития информационного общества.

Лучшие проекты будут направлены в Москву для участия во III Всероссийском конкурсе «Открытые данные Российской Федерации».

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