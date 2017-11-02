Томичи сдали почти две тонны мелких денег в «День приема монеты»

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

В «День приема монеты от населения» томичи сдали 1956 кг монет на общую сумму 1 013 971 рублей, сообщают в отделении по Томской области Сибирского ГУ Центробанка РФ.

Больше всего было сдано 10-копеечных монет – почти 312 тыс. штук на сумму 31,2 тыс. рублей на втором месте среди мелких монет – номинал 50 копеек. Их вернули в количестве 97,7 тыс. штук на сумму 48,9 тыс. рублей. Среди рублевых монет в лидерах – 10 рублей, их возвращено в банки 63,9 тыс. штук на сумму 640 тыс. рублей.

«Итоги проведенной акции нас порадовали. Результаты впечатляют, и мы надеемся, что и сами томичи остались довольны, освободив свои карманы и «копилки». – Всего за 9 месяцев текущего года мы выдали банкам монет на сумму 153 млн рублей, обратно вернулось только 130 млн рублей», — рассказал заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Алексей Чернов.

На данный момент у жителей Томской области осталось на руках порядка 23 млн рублей мелочью. Отделение Томск Банка России призывает томичей вне зависимости от проведения акций активно использовать монеты: расплачиваться в торговых точках, транспорте и на почте, оплачивать коммунальные услуги.

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