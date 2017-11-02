В Томске маршрутка сбила пешехода, переходившего дорогу на «красный»

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 1 ноября, в Томске под колеса маршрутного ПАЗа попал пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.05 на пр.Фрунзе. Здесь 59-летний водитель автобуса сбил пешехода. По предварительным данным, 36-летний пострадавший переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение.

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