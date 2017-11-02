В Томске маршрутка сбила пешехода, переходившего дорогу на «красный»
2 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 1 ноября, в Томске под колеса маршрутного ПАЗа попал пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 19.05 на пр.Фрунзе. Здесь 59-летний водитель автобуса сбил пешехода. По предварительным данным, 36-летний пострадавший переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение.
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