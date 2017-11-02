Новая методика ДНК-экспертизы помогла раскрыть убийство 20-летней давности в Томской области

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Криминалисты сумели установить подозреваемого в убийстве женщины в городе Северск Томской области, совершенного более 20 лет назад, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, в марте 1996 года мужчина зашел к своей знакомой в торговый павильон и начал распивать с ней алкоголь, но в ходе застолья произошла ссора, переросшая в драку. Мужчина несколько раз ударил свою жертву бутылкой по голове, а также несколько раз ранил ножом, отчего женщина скончалась.

Прибывшие полицейские изъяли следы крови, а в квартире обвиняемого — его одежду со следами вещества красно-бурого цвета. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств).

«Проведенная в то время экспертиза не смогла с точностью идентифицировать следы крови на одежде мужчины, и производство по делу было приостановлено. Преступление удалось раскрыть в 2017 году, когда вновь проведенная ДНК-экспертиза с учетом новых методик достоверно установила, что следы крови на куртке мужчины принадлежат убитой женщине», — говорится в пресс-релизе.

Под давлением доказательств обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления 20-летней давности, дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что мужчина за прошедшие годы совершил тяжкое преступление, за которое уже отбывает пожизненное заключение.

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