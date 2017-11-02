Спикером томского «Города IT» станет президент компании «РУССОФТ»

2 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

В конференции с международным участием «Город IT», которая пройдет в Томске 10-11 ноября, примет участие президент компании «РУССОФТ» Валентин Макаров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Компания «РУССОФТ» существует на рынке IT-услуг и продуктов уже более 15 лет, основная специализация — разработка программного обеспечения для российского и мирового рынка. Компания также занимается организацией конференций и форумов с тематикой IT на международном уровне. Одно из самых известных событий под эгидой «РУССОФТА» — Russian CIO Summit, который впервые прошел в 2003 году.

Президент компании «РУССОФТ» Валентин Макаров ранее занимал должности заместителя председателя комитета по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, исполнительного директора Ассоциации свободных экономических зон Санкт-Петербурга, директора инвестиционных проектов СП «Евроконсей», директора инвестиционных проектов фонда «Интерприватизация». На конференции «Город IT» Валентин Макаров примет участие в пленарном заседании и выступит спикером на одной из секций конференции.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ, ТУСУР и ТГУ. Информационный партнер мероприятия — «Интерфакс-Сибирь».

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