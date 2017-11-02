До конца года оцифруют основные дороги Томской области

2 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Компания «ИндорСофт» до конца 2017 года завершит создание геоинформационной системы (ГИС) по основным автомобильным дорогам Томской области.

Как сообщает региональный инновационный портал, ГИС позволит специалистам «Томскавтодора» принимать инженерные и управленческие решения с применением современных технологий.

Работу над ГИС специалисты «ИндорСофт» ведут с 2015 года. Они переводят в электронный вид бумажные архивы регионального управления автомобильных дорог — информацию о том, как и когда строились магистрали, когда ремонтировались, какие характеристики имеют и т.д. Одновременно производится обследование текущего состояния дорог с помощью мобильной лаборатории компании. В состав комплекса входит беспилотник, который позволяет получать фотоизображение всех объектов на дороге и создавать карту местности и автомобиль, оборудованный камерой для панорамной (360 градусов) видеосъемки и установкой для лазерного сканирования асфальта.

«Обследование дорог — это как анализы в медицине. Чтобы назначить правильное «лечение», необходимо собрать информацию о состоянии дороги, измерить ровность, колейность, характер дефектов покрытия. Кроме того, нужно точно знать, где стоят дорожные знаки, ограждения, столбы освещения, где трубы проходят и так далее. Наша работа — создать достоверную и актуальную базу данных, занести туда все объекты, избавиться от бумажных архивов и дать дорожникам удобный инструмент для работы», — говорит генеральный директор компании «ИндорСофт» Алексей Скворцов.

По его словам, обследование началось два года назад с южных районов Томской области и продвигалось на север. В этом году дополнительно обследованы дороги в Кривошеинском, Асиновском и Тегульдетском районах. Все данные уже получены и обрабатываются.

«Дорожникам достаточно будет кликнуть объект, и появится всплывающая карточка с информацией, а также изображение. Например, можно будет увидеть, где проходят водопропускные трубы, не выезжая на место. Таким образом, решения по эксплуатации дорог можно будет принимать оперативно, исходя из объективных данных», — поясняет Алексей Скворцов.

Директор «ИндорСофт» также сообщил, что внедряемая в Томской области информационная система с 1 января 2018 года вводится в промышленную эксплуатацию на всей сети федеральных дорог России.

«Для не федеральных дорог ГИС развернуты только в нескольких субъектах Федерации. Система адаптирована к российским стандартам и не имеет аналогов по объему хранимой информации и решаемых задач», — отметил Алексей Скворцов.

ООО «ИндорСофт» широко известна на российском рынке геоинформационных технологий (ГИС) и систем автоматизированного проектирования (САПР). Компания объединяет предметных высокопрофессиональных ученых, специалистов по инженерным сетям и автомобильным дорогам и разработчиков современного программного обеспечения.

О становлении компании можно прочитать в нашем материале.

Тэги/темы: