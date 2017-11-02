До конца года оцифруют основные дороги Томской области
Компания «ИндорСофт» до конца 2017 года завершит создание геоинформационной системы (ГИС) по основным автомобильным дорогам Томской области.
Как сообщает региональный инновационный портал, ГИС позволит специалистам «Томскавтодора» принимать инженерные и управленческие решения с применением современных технологий.
Работу над ГИС специалисты «ИндорСофт» ведут с 2015 года. Они переводят в электронный вид бумажные архивы регионального управления автомобильных дорог — информацию о том, как и когда строились магистрали, когда ремонтировались, какие характеристики имеют и т.д. Одновременно производится обследование текущего состояния дорог с помощью мобильной лаборатории компании. В состав комплекса входит беспилотник, который позволяет получать фотоизображение всех объектов на дороге и создавать карту местности и автомобиль, оборудованный камерой для панорамной (360 градусов) видеосъемки и установкой для лазерного сканирования асфальта.
«Обследование дорог — это как анализы в медицине. Чтобы назначить правильное «лечение», необходимо собрать информацию о состоянии дороги, измерить ровность, колейность, характер дефектов покрытия. Кроме того, нужно точно знать, где стоят дорожные знаки, ограждения, столбы освещения, где трубы проходят и так далее. Наша работа — создать достоверную и актуальную базу данных, занести туда все объекты, избавиться от бумажных архивов и дать дорожникам удобный инструмент для работы», — говорит генеральный директор компании «ИндорСофт» Алексей Скворцов.
По его словам, обследование началось два года назад с южных районов Томской области и продвигалось на север. В этом году дополнительно обследованы дороги в Кривошеинском, Асиновском и Тегульдетском районах. Все данные уже получены и обрабатываются.
«Дорожникам достаточно будет кликнуть объект, и появится всплывающая карточка с информацией, а также изображение. Например, можно будет увидеть, где проходят водопропускные трубы, не выезжая на место. Таким образом, решения по эксплуатации дорог можно будет принимать оперативно, исходя из объективных данных», — поясняет Алексей Скворцов.
Директор «ИндорСофт» также сообщил, что внедряемая в Томской области информационная система с 1 января 2018 года вводится в промышленную эксплуатацию на всей сети федеральных дорог России.
«Для не федеральных дорог ГИС развернуты только в нескольких субъектах Федерации. Система адаптирована к российским стандартам и не имеет аналогов по объему хранимой информации и решаемых задач», — отметил Алексей Скворцов.
ООО «ИндорСофт» широко известна на российском рынке геоинформационных технологий (ГИС) и систем автоматизированного проектирования (САПР). Компания объединяет предметных высокопрофессиональных ученых, специалистов по инженерным сетям и автомобильным дорогам и разработчиков современного программного обеспечения.
О становлении компании можно прочитать в нашем материале.