На следующей неделе в Томске приедет Дед Мороз

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

В среду, 8 ноября, с визитом в Томске приедет Дед Мороз из Великого Устюга, сообщает пресс-служба мэрии.

Свое путешествие в Томск всероссийский Дед Мороз начнет с посещения Дворца творчества детей и молодежи (ДТДиМ), где познакомится с детскими творческими коллективами Томска. Также дети лично вручат Деду Морозу из Великого Устюга свои письма с пожеланиями.

По информации телеканала НТВ до Нового года Деде Мороз планирует посетить 29 городов. Основная цель большого путешествия– помочь детям с особенностями развития и здоровья, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также взрослым, которые продолжают верить в чудеса.

«В этом году главный Дед Мороз страны посетит Томск достаточно рано, в начале ноября, но уже с этого момента все томичи смогут почувствовать приближение любимого праздника, в городе как раз начинается масштабная подготовка к празднованию Нового года. Уверен, что и дети и взрослые, кто в эти дни лично встретится с Дедом Морозом, будут ждать 31 декабря с особым чувством», – сказал мэр Иван Кляйн.

Предполагается, что после посещения томского ДТДиМ Дед Мороз примет участие в интерактивной игровой программе для детей Томской области в парке «Околица», встретится с воспитанниками ОГКУ «Социально - реабилитационный центр "Друг" и «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей», посетит томский планетарий и посетит несколько многодетных семей.

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