Студенческий фестиваль фотографии и дизайна PHD прошел в Томске (ФОТО)

3 ноября 2017 / Томский Обзор

Студенческий фестиваль фотографии и дизайна PHD прошел в Томске на прошлой неделе.

Это уже пятый по счету фестиваль, организованный факультетом журналистики ТГУ. По традиции в рамках мероприятия состоялась выставка конкурса фотографии и дизайна, награждение лауреатов и победителей. А также — мастер-классы документального фотографа и социолога из Санкт-Петербурга Марии Гельман, фотографа Елены Астафьевой, выступление команды городского издания Ground и многое другое.

Фото: Александр Мазуров

Тэги/темы: