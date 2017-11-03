Студенческий фестиваль фотографии и дизайна PHD прошел в Томске (ФОТО)
3 ноября 2017 / Томский Обзор
Студенческий фестиваль фотографии и дизайна PHD прошел в Томске на прошлой неделе.
Это уже пятый по счету фестиваль, организованный факультетом журналистики ТГУ. По традиции в рамках мероприятия состоялась выставка конкурса фотографии и дизайна, награждение лауреатов и победителей. А также — мастер-классы документального фотографа и социолога из Санкт-Петербурга Марии Гельман, фотографа Елены Астафьевой, выступление команды городского издания Ground и многое другое.
Фото: Александр Мазуров
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