Томичей приглашают на «Ночь искусств»

2 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

В пятницу и субботу, 3 и 4 ноября, учреждения культуры региона приглашают томичей посетить мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств», сообщает пресс-служба департамента по культуре и туризму Томской области.



«Томская область ежегодно присоединяется к Всероссийским акциям – «Ночь в музее и «Ночь искусств». Для томичей это хороший способ провести выходные, а для учреждений культуры – отличный повод придумать для посетителей что-то новое и интересное, ведь в современном мире новые подходы к работе с аудиторией для учреждений культуры особенно важны», – сообщил начальник областного Департамента по культуре и туризму Павел Волк.



В художественном музее акция пройдет 3 ноября с 17.00 до 23.00. Посетители по единому входному билету смогут посетить все выставки, экскурсии, концерт и мастер-классы. Будут работать постоянные экспозиции – залы западноевропейского искусства и зал иконописи, выставки «Томск. Искусство великих потрясений: к 100-летию русской революции 1917 года», экспозиция работ участников III всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол», а также 2-я региональная открытая выставка художественной фотографии.



В рояльном зале музея с 19.00 до 20.00 на рояле сыграет Александр Петров, а с 21.00 до 22.00 пройдет концерт фортепьянной музыки, подготовленный музыкально-хоровой школой-студией «Мелодия».

На творческих мастер-классах в течение вечера гости смогут самостоятельно изготовить сувениры – в том числе выполнить аппликации в стиле Анри Матисса.

В краеведческом музее акция, объединяющая все виды искусств, пройдет 4 ноября с 17.00 до 21.00. В рамках интерактивной программы в музее состоятся кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи, специальные экскурсии и выступления артистов. Акция в музее пройдет под лозунгом «Искусство Революции – массам» – музейное пространство стилизуют в революционную среду: лестницу будут охранять вооруженные красноармейцы и матрос, фойе оформят революционными лозунгами, приемная зона превратится в штаб и т.д. Торжественное открытие пройдет в виде митинга, где будут выступать поэты, музыканты с революционными песнями, а также художники.

В ночь с 3 на 4 ноября, в 00 часов Классический Русский балет Москвы и Томский Академический симфонический оркестр откроют «Ночь искусств» в областной филармонии. Томская филармония приглашает посмотреть легендарный балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро» (хореография М. Петипа в редакции Х. Усманова), который завершится в два часа ночи. Перед спектаклем в фойе учреждения развернется перфоманс с участием музыкантов. «В этом году акция имеет девиз - «Искусство объединяет» и рассчитана на участие молодых. Как показывает филармоническая практика и опыт предыдущих акций, молодые зрители охотно откликаются на ночные показы», - сообщили представители филармонии.

В субботу, 4 ноября, с 17.00 до 21.00 томичи по единому билету смогут посетить все выставки и мероприятия акции в областном Доме искусств. Совместно с байк-клубом «Дальний Свет» будет подготовлена экспозиция «Навстречу ветру», также пройдет выставка эксклюзивных ручных работ «Русский стиль», а выставки «Открытые горизонты» и «Tet-a-tet» познакомят с творчеством томских художников.



В гостиной «Шишкоff» состоится показ фильма «Враги», снятого томичами по мотивам произведения А.П. Чехова. Кроме того, в гостиной пройдет встреча с путешественниками, на которой расскажут о местах, находящихся в стороне от привычных туристических маршрутов. Далее фотограф расскажет, как сделать хорошие снимки во время путешествия. Программа завершится концертом с участием музыкальной кавер-группы.



В пятницу, 3 ноября, в 19.00 в рамках «Ночи искусств» областная библиотека им. А.С. Пушкина приглашает гостей на литературно-музыкальный вечер «В сердоликовой бухте», приуроченный к юбилею Марины Цветаевой. Мероприятие пройдет в формате литературного салона начала XX века: прозвучат стихи, романсы, состоится выставка самодельных альбомов конца XIX – начала XX века «Сам себе поэт». Экспонаты собраны из частных коллекций. Вечер завершит чаепитие с яблочным пирогом, испеченным по рецепту Марины Цветаевой.

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