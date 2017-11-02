Куклачев раскритиковал идею о платной регистрации домашних животных

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Готовящийся к внесению в Госдуму РФ законопроект о ветеринарной безопасности, который определит, каким образом будет осуществляться платная регистрация домашних животных в регионах, может дать негативный эффект, считает руководитель Московского театра кошек Владимир Куклачев, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Мы против такого законопроекта, так как он может возыметь обратный желаемому эффект, он не решит проблему безнадзорных животных. Если человек захочет испортить себе жизнь, выбросив на улицу животное, то он себе этот грех на душу возьмет. Кроме того, если человека заставлять платить за регистрацию, то найдутся такие, кто из-за отсутствия средств выбросит кошечку или собачку», — сообщил Владимир Куклачев журналистам в четверг в ходе гастролей в Томске.

По его словам, необходимо с детства прививать детям чувство ответственности за домашних животных, а в случае невозможности дальнейшего содержания кошки приложить усилия для того, чтобы найти питомцу новый дом.

В.Куклачев отметил, что к ним в театр часто подбрасывают взрослых кошек и котят.

«Мы занимаемся тем, что пристраиваем кошек, находим им новый дом. В обязательном порядке мы выясняем, есть ли у потенциальных новых хозяев необходимые условия для содержания котика, а потом созваниваемся, все ли у них в порядке. Это один из вариантов решения проблемы безнадзорных животных», — сказал Владимир Куклачев.

Ранее ряд СМИ сообщали, что правительство РФ готовит к внесению в Госдуму РФ законопроект о ветеринарной безопасности, который определит, каким образом будет осуществляться платная регистрация домашних животных в регионах. Предполагается, что законодательная инициатива поможет решить проблему безнадзорных животных, которых выгнали из дома.

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