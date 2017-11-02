Завтра в Томске ожидается мокрый снег и дождь

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

В ночь на пятницу, 3 ноября, в Томске возможны небольшие осадки, днем - дождь и мокрый снег, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В городе прогнозируют ветер южный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами усиление до 13 м/с. Температура ночью -1…+1 °С, днем +4…+6 °С. Ночью на дорогах местами гололедица.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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