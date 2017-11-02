В юбилей останкинской башни в Томске соберут 1,5-метровый пазл

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2017 // Фото: News.tpu.ru

В пятницу, 3 ноября, в холле Научно-технической библиотеки Томского политеха (ул. Белинского, 53а) состоится празднование 50-летия Останкинской телебашни. Посетители библиотеки смогут увидеть уникальные документы, фотографии, макет самой башни, ответить на вопросы викторины и сложить полутораметровый пазл, сообщает пресс-служба вуза.

Строительство Останкинской телебашни в Москве заняло семь лет (1960-1967 гг). Главным конструктором проекта являлся выпускник Томского технологического института (ТПУ) Николай Васильевич Никитин. Высота постройки — 540 метров. На момент постройки телебашня являлась высочайшей в мире. Сейчас — высочайшее сооружение в Европе и России.

«3 ноября Музейный комплекс ТПУ и Научно-техническая библиотека подготовили интересную программу: студенты-политехники и гости библиотеки смогут увидеть уникальный альбом «Проект Останкинской телевизионной башни», подаренный НТБ в 1970 году главным конструктором, выпускником Томского политеха Николаем Никитиным. Это один из четырех экземпляров, подготовленных для соискания Ленинской премии СССР в области науки и техники 1970 года. На альбоме, хранящемся в НТБ, есть дарственная надпись. В нем содержится подробное описание проекта строительства, пояснительная записка, высказывания о телебашне, схемы и многое другое. Кроме того, к альбому прилагаются совершенно уникальные фотографии — 37 фотолистов, иллюстрирующих строительство телебашни, поэтажные виды, фрагменты интерьера и многое другое», — рассказывает завотделом библиотечного маркетинга Людмила Власова.

Кроме того, в рамках экспозиции можно будет увидеть музейные экспонаты: макет телебашни, отреставрированный в Томском политехе, и юбилейную линейку из Останкино, на которой изображены крупнейшие телебашни России, в том числе и сооружение из Томска. Данные экспонаты предоставлены Музейным комплексом ТПУ.

«Также все желающие смогут стать участниками интересной викторины, ответив на каверзные вопросы об Останкинской телебашне. Мы постарались подготовить редкие и интересные факты, например, политехники узнают, какое блюдо было в составе комплексного обеда в ресторане башни «Седьмое небо», что было закопано под фундаментом объекта. Ответившим правильно мы будем выдавать сладкие призы и памятные наклейки с рисунком главного конструктора Эйфелевой башни Гюстава Эйфеля», — добавляет Людмила Власова.

Еще одной частью праздничной программы станет сбор полутораметрового пазла с изображением Останкинской телебашни. Также в НТБ будет организована фотозона.

Программа мероприятий стартует в 12:00. Вход свободный.

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