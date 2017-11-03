В День революции в центре Томска перекроют движение

3 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Во вторник, 7 ноября, в связи с празднованием Дня великой октябрьской социалистической революции в центре Томска будет временно перекрыто движение, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение движения будет действовать с 11.10 до 15.00 на участке пл. Ленина - пр. Ленина – пл. Новособорная с организацией объезда по иным дорогам. В это время пройдут демонстрации и митинг в честь праздника.

Томичей просят выбирать для движения другие маршруты в указанный период времени.

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