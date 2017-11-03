В Томской области работника предприятия зажало между двумя грузовиками
3 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера днем, 2 ноября, в селе Варгатер сотрудника предприятия зажало между МАЗом и «Уралом», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 12.40 на ул.Центральной, 38 на территории деревообрабатывающего предприятия. По предварительным данным, во время буксировки 43-летний водитель МАЗа буксировал «Урал». Пострадавший оказался зажатым между грузовиками.
С тяжелыми травмами 37-летнего мужчину доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
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