Руководителя одного из подразделений ТГУ поймали на взятке в 780 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 3 ноября 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из административных подразделений Томского госуниверситета, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в 2015 году подозреваемый получил 780 тыс. рублей от руководителей одной из коммерческих организаций Томска. За это сотрудник должен был обеспечить компании победу в конкурсе на выполнение работ и услуг для нужд ТГУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получения должностным лицом взятки в крупном размере). Подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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