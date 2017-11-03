«Администрация гражданских аэропортов» через суд требует с томского аэропорта 15 млн рублей

3 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (АГАА) подало в Арбитражный суд Томской области заявление о взыскании с ООО «Аэропорт Томск» (входит в холдинг «Новапорт», эксплуатирует аэропорт «Богашево») 14,651 млн рублей неосновательного обогащения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

ФГУП намерено взыскать с аэропорта 13,744 млн рублей неосновательного обогащения за пользование имуществом истца, а также 907 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд назначил предварительное судебное заседание на 9 ноября.

По данным системы «СПАРК-Маркетинг», стороны в 2017 году заключили договор об аренде имущества на 49 лет за 235 млн рублей. В частности, речь идет о летном поле, соединительно-рулежных дорожках, перроне, ограждении аэропорта.

Как сообщалось, ранее ФГУП подало иски в суды к аэропорту Читы (о взыскании 9,843 млн рублей неосновательного обогащения и 162,151 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами), аэропорту «Толмачево» (3,616 млн рублей долга и 548,086 тыс. рублей за пользование чужими денежными средствами), аэропорту Уфы (о взыскании 46,508 млн рублей за арендную плату), а также аэропорту Благовещенска (об отказе подписывать договор об арендной плате, которая поднялась почти в 3 раза с момента подписания прежнего договора).

ФГУП «АГАА» является балансодержателем имущества гражданских аэродромов федерального значения, а также аэродромов, реконструируемых в рамках федеральных целевых программ. Предприятие находится в ведении Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Аэропорт «Богашево» эксплуатирует ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются ООО «Новапорт Холдинг» (доля в УК — 74,92%) и Фонд госимущества Томской области (25,08%).

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