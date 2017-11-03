В Томске на Белом озере обустроили пешеходную и зеленую зоны

3 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

В Томске в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на берегах Белого озера обустроены пешеходная и зеленая зоны. В ближайшее время на этой территории появятся два игровых комплекса.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во время благоустроительного сезона подрядная организация уложила более 1300 кв. м декоративной плитки вблизи детской площадки и на пешеходных дорожках. Также на детской площадке обустроено 160 кв. м резинового покрытия. Также в парке установлены более 40 скамеек.

«Территория сада Белое озеро – одно из знаковых мест для многих горожан, здесь они получают возможность отдохнуть и насладиться прекрасными природными видами. На протяжении последних лет нам удалось с помощью инвесторов благоустроить центральную часть сада, провести реконструкцию зеленых насаждений и тропиночной сети, построить летнюю эстраду. В 2017 году благодаря федеральной программе мы завершили работы по благоустройству Белого озера», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Напомним, в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на берегах Белого озера продолжены благоустроительные работы, которые включают в себя замену плиточного покрытия прогулочных дорожек, модернизацию детской игровой площадки, оборудование территории для маломобильных групп населения, включая приведение в нормативное состояние существующих пандусов и обустройство тактильной плиткой входа в парк со стороны ул. Пушкина. На детской площадке будет сделано новое покрытие и добавлены гимнастические комплексы.

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