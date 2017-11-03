Томский «Скоморох» стал финалистом премии «Золотая маска»

Томский Обзор / Фото: 3 ноября 2017 // Фото: Skomoroh.tomsk.ru

Томский театр куклы и актера «Скоморох» стал номинантом Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Коллектив попал сразу в четыре номинации кукольных театров: «Спектакль», «Работа режиссера», «Работа художника» и «Работа актера».

Как уточняют в департаменте по культуре и туризму, томичам предстоит соревноваться с Дагестанским государственным театром кукол, Музеем истории ГУЛАГа и Творческим объединением «Таратумб» из Москвы, Пензенским театром «Кукольный дом» и Костромским театром кукол.

На «Золотой маске» томичи представят спектакль «Пикник» (18+), премьера которого состоялась в театре весной этого года. Главный режиссер – Сергей Иванников. «Пикник» поставлен по пьесе французского драматурга Фернандо Аррабаля и носит жанровый подзаголовок «спектакль-абсурд». В спектакле занята вся труппа театра, особенность постановки в том, что на сцене присутствуют только куклы, а актеры работают в «черном кабинете».

Как сообщили представители театра, спектакль имеет непосредственное отношение к теме войны и мира – история о войне вообще, о самой её сути и о том, как человеку приходится выживать в условиях конфликта. Жанр абсурда помогает драматургу и режиссеру говорить о самом страшном простым и понятным языком, показывая всю нелепость и ужасную несправедливость войны.

Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Романа Виндермана третий год подряд становится финалистом национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». В прошлые годы номинантами становились спектакли театра: «Панночка» (по Н.В. Гоголю) - совместная постановка с московским творческим объединением «КультПроект» и «Сказка о рыбаке и рыбке» (по А.С. Пушкину).

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