Томска маршрутка загорелась не по вине завода-изготовителя автобуса - ПАЗ

Томский Обзор / Фото: 3 ноября 2017 // Фото: Vk.com/tomsk123

Возгорание маршрутного автобуса в Томске произошло не по вине завода-изготовителя. К такому выводу пришли специалисты Павловского автобусного завода в ходе проведенного расследования.

В пресс-службе компании отмечают, что загоревшийся ПАЗ 2014 года выпуска не проходил обслуживание в сервисной сети Павловского завода, а его ремонт автобуса проводился собственными силами эксплуатирующей организации.

«По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем моторного отсека автобуса, ставшая последствием обслуживания не в авторизованном центре», — говорится в сообщении.

Напомним, в минувший вторник, 30 октября, в Томске загорелся маршрутный ПАЗ. В результате пожара выгорел моторный отсек автобуса, а также обгорела обшивка салона. В результате происшествия никто не пострадал.

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