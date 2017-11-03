Северчанин избил сына за то, что тот неправильно держал ложку в кафе

Томский Обзор / Фото: 3 ноября 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

В Северске пойдет под суд 47-летний местный житель, обвиняемый в избиении сына, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 22 сентября. По версии следствия, обвиняемый вместе с детьми сидел в кафе. Выпив пива он заметил, что один из сыновей неправильно держит ложку. Мужчина разозлился и забрал у ребенка еду. Так как мальчик не наелся в кафе, то разогрел еду дома. В это время его отец зашел на кухню и начал ругаться.

«В порыве гнева обвиняемый разбил тарелку с едой о голову 11-летнего ребенка, от чего у него образовалась на голове рана и потекла кровь. Однако обвиняемого это не оставило и он нанес еще один удар кулаком в живот мальчика. После чего, затолкнув сына в ванную, обвиняемый ударил его кулаком по лицу и головой о полку, а затем облил его горячей водой из-под душа, от чего мальчик начал кричать от боли», — говорится в сообщении.

Мать мальчика пыталась остановить насилие, но это лишь еще больше злило обвиняемого. После побоев обвиняемый заставил сына вытирать кровь, которая осталась на полу. В это время на место происшествия прибыли сотрудники полиции.



В результате у мальчика образовались множественные синяки и кровоподтеки по всему телу, а также ушибленные раны головы. Обвиняемый же полностью признал вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка №3 Северского судебного района Томской области.

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