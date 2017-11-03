В томскую облдуму поступили 120 заявок и предложений по бюджету региона
В реестр предложений и замечаний к проекту закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» поступили 120 заявок, сообщается на сайте Законодательной Думы Томской области.
Всего заявок поступило 120 от 20 субъектов права законодательной инициативы в Законодательной Думе Томской области. Из 20 субъектов 17 – депутаты областного парламента, от них поступило 97 предложений. Одно предложение отправила депутат Госдумы Татьяна Соломатина. Федерация профсоюзных организаций Томской области – 9 предложений, Совет общественных инициатив при Законодательной Думы Томской области – 13.
Основанная тематика – выделение дополнительного финансирования из областного бюджета на строительство и капитальный ремонт инфраструктурных и социальных объектов (дороги, переезды, котельные, больницы, школы), а также государственная поддержка сельского хозяйства, газификация, охрана лесов.
Кроме того в поступивших предложениях такие направления, как профилактика правонарушений и наркомании, социальная поддержка, доступность жилья и улучшение жилищных условий, увеличение зарплаты «бюджетникам», развитие физкультуры и спорта.
Все заявки направлены в согласительную комиссию по подготовке проекта закона Томской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ко второму чтению. Она начнет свою работу 7 ноября.