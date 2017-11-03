В томскую облдуму поступили 120 заявок и предложений по бюджету региона

Томский Обзор / Фото: 3 ноября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

В реестр предложений и замечаний к проекту закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» поступили 120 заявок, сообщается на сайте Законодательной Думы Томской области.

Всего заявок поступило 120 от 20 субъектов права законодательной инициативы в Законодательной Думе Томской области. Из 20 субъектов 17 – депутаты областного парламента, от них поступило 97 предложений. Одно предложение отправила депутат Госдумы Татьяна Соломатина. Федерация профсоюзных организаций Томской области – 9 предложений, Совет общественных инициатив при Законодательной Думы Томской области – 13.

Основанная тематика – выделение дополнительного финансирования из областного бюджета на строительство и капитальный ремонт инфраструктурных и социальных объектов (дороги, переезды, котельные, больницы, школы), а также государственная поддержка сельского хозяйства, газификация, охрана лесов.

Кроме того в поступивших предложениях такие направления, как профилактика правонарушений и наркомании, социальная поддержка, доступность жилья и улучшение жилищных условий, увеличение зарплаты «бюджетникам», развитие физкультуры и спорта.

Все заявки направлены в согласительную комиссию по подготовке проекта закона Томской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ко второму чтению. Она начнет свою работу 7 ноября.

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