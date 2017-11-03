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На томском «Городе IT» обсудят, как не стать динозаврами

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В первый день конференции «Город IT», которая стартует в Томске 10 ноября, в 14.00 начнется панельная дискуссия в рамках секции «Эра цифрового периода».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, секция «Эра цифрового периода» проводится для собственников компаний, инвесторов, молодых и опытных разработчиков. Эксперты секции расскажут о технологических трендах, новых возможностях и угрозах, которые они несут. Особенное внимание будет уделено блокчейну, машинному обучению, информационной безопасности.

«Темпы развития новых технологий сегодня опережают способность их осваивать: пока ты освоишь технологию, она успевает уже устареть. Один из вопросов, который мы хотим обсудить с участниками и экспертами, — как не стать динозаврами, то есть как не отставать и быть в курсе трендов. Кроме того, на рынке сейчас чувствуется острая нехватка специалистов, которые эти новые технологии могут создавать, поэтому мы приглашаем и представителей вузов, чтобы обсудить, как избежать дефицита кадров», — рассказал организатор секции Роман Малахов.

С докладами на секции выступят идеолог проектов на технологии блокчейн, эксперт World Skills Russia, эксперт проекта АСИ «Кибер Россия», директор «АЙ-ЛИНК» Тимур Ахмеджанов, сооснователь «ЗУМ ТВ», директор томского офиса Panzerdog Роман Малахов, специалист по компьютерной безопасности, со-организатор CTF, разработчик компании Crypton Сэм Шеффрес, технологический евангелист, руководитель блокчейн проекта «ГПБ Диджитал» Алексей Ермаков, руководитель финтех-проектов банка «Открытие» Сергей Лукашкин.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями – SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ, ТУСУР и ТГУ. Информационный партнер мероприятия — «Интерфакс-Сибирь».

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