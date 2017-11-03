Замгубернатора по экономике Томской области посетил компанию SibEDGE с рабочим визитом (ФОТО)

3 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 3 ноября, вице-губернатор Томской области по экономике Андрей Антонов посетил с рабочим визитом IT-компанию SibEDGE. В ходе встречи заместителю губернатора презентовали ключевые проекты компании.

Как сообщает региональный инновационный портал, среди ключевых проектов SibEDGE — разработка корпоративной системы управления активами для ОАО «Востокгазпром», работа над которой идет третий год и заканчивается в конце этого года. Система управления активами относится к классу ЕАМ-систем и является для ОАО «Востокгазпром» основным инструментом в оптимизации и планировании затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Второй значимый проект, который SibEDGE презентовали в ходе встречи, — создание системы электронного архива типовой проектной документации для ПАО «Роснефть», внедрение которой по всем дочерним НИПИ «Роснефти» запланировано на 2018 год. Уже на этапе предпроектной аналитики система рассматривалась заказчиком как единое решение для всех дочерних обществ, позволяющее унифицировать механизм хранения и применения типовых комплектов проектной документации.

Как отметил директор компании Александр Калинин, ближайшая цель SibEDGE — стать самой крупной компанией Томской области в части разработки программного обеспечения на заказ с численностью сотрудников более 300 человек, двумя-тремя филиалами по России, головным офисом в Томске и оборотом более 600 млн руб. К перспективным направлениям, на которые компания будет делать акцент в ближайшие годы, относятся BigData, Machine Learning, Smart City, Security.

«Мы решили, что в Томске должна появиться большая компания, и начали инвестировать в собственное развитие. Мы хотим выйти на более плотный западный рынок, закрепиться на московском рынке — в Томске должна быть компания, способная решать большие задачи», — прокомментировал Александр Калинин.

Как отметил замгубернатора по экономике Андрей Антонов, SibEDGE входит в число томских IT-компаний, которые уже включены в концепцию цифровой экономики. Он добавил, что одна из ключевых задач региональной власти сегодня — помогать таким компаниям развиваться и создавать для них комфортную среду.

«SibEDGE на данный момент сконцентрированы на нефтегазовой отрасли, и мы видим, что они успешны в этом. Может быть, какие-то совместные проекты с администрацией возникнут в будущем. Задачи внедрить все существующие технологии в структурах власти нет, но важно, что мы общаемся и налаживаем контакты. Например, встречаясь с нефтегазовыми компаниями на различных форумах, мы можем им что-то предложить, выступить как представители томских IT-компаний», — сказал Андрей Антонов.

Компания SibEDGE работает в сфере software-разработки уже 10 лет, за годы работы они реализовали десятки крупных проектов, а количество проектных часов разработчиков исчисляется сотнями тысяч. В число компетенций компании входит разработка систем организации документооборота, процессов и взаимодействия, мобильная разработка, ПО для тестирования и контроля качества.

Фото: Вероника Белецкая

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