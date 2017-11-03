В следующем году 60% бюджета Томска потратят на образование и соцподдержку

3 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В следующем году почти 60% бюджета Томска планируется направить на развитие образования и социальную поддержку томичей. Проект главного финансового документа города сегодня рассмотрел комитет думы города по бюджету, экономике.

«Расходная часть бюджета на 2018 год на 88% составлена программным методом. Пять из 18-ти муниципальных программ связаны с социальной сферой. На сегодня в проекте бюджета расходы по социальной сфере отображены не в полном размере, поскольку ожидаются дополнительные безвозмездные поступления», – подчеркнула начальник городского департамента финансов Ирина Ярцева.

В 2018 году расходы бюджета Томска предположительно составят 12 млрд 238,6 млн рублей. Из этой суммы 6 млрд 414,3 млн рублей будет направлено на финансирование муниципальной программы «Развитие образования». Программа включает средства на обеспечение образовательной деятельности, организацию детского отдыха, а также выкуп зданий ранее построенных детских садов и капитальные работы в зданиях школ №15, 2 и 22, детсадов №104 и 11.

Расходы на образование в бюджете сохранились на уровне 2017 года с учетом бесплатного питания школьников и платы за содержание двух новых школ.

Кроме того, средства на модернизацию учреждений образования и обеспечение безопасности детей будут выделены в рамках других программ – «Безопасный город» (47,8 млн рублей), «Энергосбережение» (4,2 млн рублей).

Еще одна муниципальная программа сохраняет свое финансирование на уровне прошлых лет – это «Социальная поддержка граждан», 525,2 млн рублей. Средства будут направлены на поддержку людей старшего поколения, людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также других категорий граждан, нуждающихся в помощи.

На развитие культуры и туризма муниципалитет направит 340,1 млн рублей. На развитие физкультуры и спорта и формирование здорового образа жизни томичей – 467,8 млн рублей. 23,6 млн – на реализацию молодежных мероприятий, 13,8 млн – на иные культурные и физкультурно-оздоровительные мероприятия

В 2018 году администрация города планирует увеличить суммы, выделенные на реализацию мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры. 282,8 млн рублей, заложенные на финансирование программы, позволят не только реализовать ежегодные мероприятия по содержанию инфраструктуры и инженерной защите территорий, но и провести реконструкцию канализационных сетей в с. Тимирязево, строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева и А. Невского и сетей центрального водоснабжения в пос. Просторный по ул. Мелиоративная, а также увеличить двое объем реконструкции муниципальных теплосетей.

Еще 217,3 млн в 2018 году планируется потратить на реализацию жилищных программ – расселение аварийного жилья, компенсацию найма жилья работникам муниципальных учреждений, реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей» и приобретение жилья для детей-сирот.

На мероприятия по благоустройству города в 2018 году будет направлено 350,4 млн рублей из казны. Почти миллиард рублей – на финансирование программ «Развитие дорожного хозяйства» и «Обеспечение безопасности дорожного движения».

В фонд непредвиденных расходов города на 2018 году заложено 284,5 млн рублей, в фонд ЧС – 61,4 млн рублей.

Доходы бюджета Томска в 2018 году по прогнозу специалистов составят 11 млрд 576 млн рублей, таким образом дефицит бюджета города – 662,6 млн рублей. Ирина Ярцева отметила, что в 2019 году дефицит планируется сократить до 155,5 млн рублей, а в 2020 году выйти на бездефицитный бюджет.

Рассмотрев проект документа, депутаты Томска представили свои предложения по его корректировке.

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