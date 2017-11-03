Завтра томичей ждут снег, дождь и сильный ветер

Томский Обзор / Фото: 3 ноября 2017 // Фото: Pixabya.com

Завтра, во второй половине дня 3 ноября, и 4 ноября в Томске ожидаются местами умеренные и сильные осадки дожди и мокрый снег, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Также в городе ожидается гололед, усиление ветра до 13-18 м/с, по юго-востоку шквалистые порывы до 23 м/с. В Томске возможна облачная погода с прояснениями, ночью умеренные осадки, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром местами гололедные явления. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами усиления 13-18 м/с, ночью и утром шквалистые порывы до 23 м/с. Температура ночью 0…-2 °С, днем +0…+2 °С.

В Томской области прогнозируют похолодание.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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