Очередной матч «Томи» закончился нулевой ничьей

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk.ru

В минувшую субботу, 4 ноября, в Дзержинске прошел матч 21-го тура Первенства России по футболу, в рамках которого «Томь» встречалась с местным «Олимпийцем», сообщается на сайте томского клуба.

Первый и единственный опасный момент во встрече случился в конце второго тайма. На 90-й минуте, когда Игорь Ламбарский сумел пройти по левому флангу и нанёс удар, однако голкипер «Томи» отбил мяч. В результате матч закончился со счетом 0:0.

По итогам 21 тура томская команда опустилась на 17 строчку турнирной таблицы ФНЛ, пропустив вперед «Олимпиец». Следующий матч «Томь» проведет завтра, 8 ноября, на домашнем поле, где встретится с самарскими «Крыльями советов».

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