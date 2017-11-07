Очередной матч «Томи» закончился нулевой ничьей
7 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/fctomtomsk.ru
В минувшую субботу, 4 ноября, в Дзержинске прошел матч 21-го тура Первенства России по футболу, в рамках которого «Томь» встречалась с местным «Олимпийцем», сообщается на сайте томского клуба.
Первый и единственный опасный момент во встрече случился в конце второго тайма. На 90-й минуте, когда Игорь Ламбарский сумел пройти по левому флангу и нанёс удар, однако голкипер «Томи» отбил мяч. В результате матч закончился со счетом 0:0.
По итогам 21 тура томская команда опустилась на 17 строчку турнирной таблицы ФНЛ, пропустив вперед «Олимпиец». Следующий матч «Томь» проведет завтра, 8 ноября, на домашнем поле, где встретится с самарскими «Крыльями советов».
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