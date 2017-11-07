Пассажир иномарки погиб при столкновении с встречным авто на трассе Томск-Аэропорт (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В субботу, 4 ноября, на трассе Томск - Аэропорт «Богашево» столкнулись Toyota Camry и Toyota Premio. В результате ДТП один человек погиб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.00 в районе остановки «Ключи». По предварительным данным, водитель Toyota Camry не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Premio.

В результате происшествия погиб пассажир автомобиля Toyota Camry, водители транспортных средств доставлены для осмотра в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Фото: 70.мвд.рф

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