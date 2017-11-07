Пассажир иномарки погиб при столкновении с встречным авто на трассе Томск-Аэропорт (ФОТО)
7 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
В субботу, 4 ноября, на трассе Томск - Аэропорт «Богашево» столкнулись Toyota Camry и Toyota Premio. В результате ДТП один человек погиб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.00 в районе остановки «Ключи». По предварительным данным, водитель Toyota Camry не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Premio.
В результате происшествия погиб пассажир автомобиля Toyota Camry, водители транспортных средств доставлены для осмотра в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Фото: 70.мвд.рф
Тэги/темы: