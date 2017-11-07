За выходные на томские дороги высыпали почти 330 тонн песко-соляной смеси

7 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

В выходные на посыпку томских дорог первой и второй категории специалисты муниципального «Спецавтохозяйства» израсходовали 329 тонн песко-соляной смеси, сообщает пресс-служба мэрии.

Также за последние три дня на полигон вывезено 2 тонны снега. Накануне в механизированной уборке было задействовано 110 единиц техники, в ручной уборке - 137 человек. Сегодня на дорогах Томска дежурят 12 пескоразбрасывателей и 13 плужно-щеточных машин.

Напомним, всего для работы в зимний период «Спецавтохозяйство» заготовило более 45 тыс. тонн инертного материала, которым будут отсыпать проезжую часть, а также потенциально опасные участки улично-дорожной сети: мосты, лестницы, повороты, спуски, подъемы, транспортные кольца. В предстоящий сезон на улицах города будут работать тракторы, пескоразбрасыватели, плужнощеточные машины, снегопогрузчики, самосвалы, автогрейдеры, шнекороторная техника и др. Все единицы техники оборудованы системой ГЛОНАСС.

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