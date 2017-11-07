Опасный томский многоквартирник пустят на переработку

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям признали ситуацию с аварийным домом на ул.5-й Армии, 8 вызывающей угрозу ЧС. Дом решено снести, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня это расселенный 2-этажный деревянный дом 1937 года постройки, все 11 квартир – муниципальные. Дом представляет собой угрозу, так как рядом расположены многоквартирные дома и детские площадки, объекты социальной сферы.

Члены КЧС предложили администрации Ленинского района рассмотреть возможность сноса дома на безвозмездной основе путем вторичной переработки древесины. Сотрудникам районной администрации предстоит найти подрядчика, специализирующегося на ресайклинге (вторичной переработке древесины для создания отделочного материала премиум-класса), который вручную разберет дом и вывезет отходы, а древесину заберет себе.

Также было принято решение, что аварийно-восстановительные работы в деревянном двухэтажном доме по ул. Транспортная, 3 будут проведены до конца года. Сегодня по этому адресу существует угроза возникновения ЧС из-за обрушения второго этажа. На капитальный ремонт дома из городского фонда решено выделить почти 200 тысяч рублей.

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