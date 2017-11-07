«МегаФон» открыл новый фирменный салон в Стрежевом

7 ноября 2017 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

В пятницу, 3 ноября, состоялось торжественное открытие нового фирменного салона «МегаФон» в Стрежевом.

В новом салоне клиенты могут получить весь спектр услуг оператора — от консультации и подключения до приобретения оборудования. Кроме того, все гаджеты возможно взять в рассрочку без переплаты, а также протестировать скорости мобильной передачи данных.

МегаФон одним из первых в 2015 году запустил сеть LTE (4G) в Стрежевом, где скорости могут достигать 100 Мбит/сек. На сегодняшний день весь город покрыт связью четвертого поколения.

«Развитие розничных сетей продаж и их доступность для наших клиентов является ключевым направлением для МегаФона. С сегодняшнего дня мы приглашаем жителей Стрежевого в наш новый фирменный салон! Для всех покупателей постоянно действуют специальные акции и предложения. Уверен, что, став абонентом МегаФона, клиент по достоинству оценит высокие скорости передачи данных и качество голосовой связи» — отметил директор Томского отделения «МегаФона» Андрей Ким.

Салон располагается по адресу: г. Стрежевой, ул. Ермакова 124.

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