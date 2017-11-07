Томичей приглашают на публичные слушания по поводу городского бюджета

7 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

Томичи обсудят проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 22 ноября в 10.00. Общественные слушания пройдут в зале заседаний Думы Томска (пр. Ленина, 105, 4-й этаж), сообщает пресс-служба городского парламента.

Томичи, желающие выступить на слушаниях, должны подать соответствующее заявление в Думу (отдел по бюджету, экономике и собственности) или администрацию города (департамент финансов) не позднее, чем за пять дней до даты их проведения. С проектом бюджета можно будет ознакомиться на официальных сайтах Думы и городской администрации не менее чем за 10 дней до даты слушаний.

Параметры проекта бюджета-2018 таковы: расходы — 12 млрд 238 млн 548 тыс. рублей, доходы – 11 млрд 575 млн 991,3 тысячи. Проект направлен для работы депутатам, в Счетную палату Томска, прокуратуру и налоговую инспекцию, также он обсужден на заседаниях всех пяти думских комитетов и комиссии по регламенту и правовым вопросам. Высказанные предложения и замечания вошли в сводное заключение, утвержденное на заседании думского комитета по бюджету, экономике и собственности.

В ноябре к работе над проектом бюджета приступит согласительная комиссия, куда войдут председатель Думы, мэр города, глава Счетной палаты, председатели комитетов Думы и руководители профильных департаментов администрации города. Доработанный документ будет вынесен на публичные слушания.

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