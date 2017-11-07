Житель Томской области получил восемь лет за вооруженный налет на автозаправку

7 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Северский городской суд Томской области признал жителя поселка Самусь виновным в разбойном нападении на АЗС и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, сообщает агентство «Интефаркс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В марте 2014 года мужчина разбил металлическим уголком операторское окно автозаправочной станции в поселке Самусь, проник в помещение автозаправки и напал на оператора-кассира.

«Приставив нож к груди девушки, он потребовал отдать ему деньги. Опасаясь за свою жизнь, девушка-кассир отдала подсудимому из кассы и сейфа 24,5 тыс. рублей, с которыми подсудимый скрылся», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ (разбойное нападение, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение).

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