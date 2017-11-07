18+
18+

Житель Томской области получил восемь лет за вооруженный налет на автозаправку

Томские новости, Криминал, Судебные дела, прокуратура посадили нападение разбой грабеж налет тюрьма реальный срок строгач Житель Томской области получил восемь лет за вооруженный налет на автозаправку

Северский городской суд Томской области признал жителя поселка Самусь виновным в разбойном нападении на АЗС и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, сообщает агентство «Интефаркс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В марте 2014 года мужчина разбил металлическим уголком операторское окно автозаправочной станции в поселке Самусь, проник в помещение автозаправки и напал на оператора-кассира.

«Приставив нож к груди девушки, он потребовал отдать ему деньги. Опасаясь за свою жизнь, девушка-кассир отдала подсудимому из кассы и сейфа 24,5 тыс. рублей, с которыми подсудимый скрылся», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ (разбойное нападение, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение).

Тэги/темы: