Ток-шоу на томском «Городе IT» проведет автор программы «Вести.net»

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2017 // Фото: Facebook.com

Ведущим пленарного заседания в формате ток-шоу на VIII конференции с международным участием «Город IT» станет Павел Кушелев — автор и ведущий программы «Вести.net» на телеканале «Россия 24», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Павел Кушелев учился в МАИ по направлению Computer Science, работал на сайте list.ru, в журналах «Афиша» и «Интернет», был редактором новостей на радио. В разное время работал на НТВ, ТВ-6, ТВС и радио «Эхо Москвы». В 2004 году стал шеф-редактором программы «Доброе утро» на телеканале «Россия», а затем создал собственный телепроект про интернет и технологии «Вести.net».

В этом году пленарное заседание конференции «Город IT» пройдет в формате ток-шоу, у гостей события будет шанс задать вопросы спикерам и экспертам из области образования, информационных технологий и технологий умного города. Длительность каждого ответа или доклада будет составлять от двух до семи минут.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями — SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ, ТУСУР и ТГУ. Информационный партнер мероприятия — «Интерфакс-Сибирь».

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