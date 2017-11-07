В Томске остановку «Блок-Пост» переименуют в «Детский сад №54»

7 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

По просьбам томичей остановка в пос.Аникино, называвшаяся «Блок-Пост» будет переминована в «Детский сад № 54». Соответствующее предложение мэрии сегодня поддержали депутаты гордумы, передает пресс-служба горадминистрации.

В городскую комиссию по топонимике с просьбой о переименовании объекта от лица сотрудников детского сада № 54 и родителей воспитанников обратилась руководитель учреждения. По ее словам, томичи привыкли называть остановку именно «Детский сад», а не «Блок-Пост», как она называется в официальных документах и маршрутных картах.

Несоответствие официального и «народного» названия остановки у некоторых горожан вызывает затруднения.

Сотрудники городской администрации положительного рассмотрели это обращение, вынесли его на обсуждение городских депутатов. В свою очередь парламентарии поддержали мэрию и проголосовали за переименование остановки.

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